Elden Ring, il cosplay di Ranni da Win_winry è fin troppo ammaliante

Con l'enorme popolarità raggiunta da Elden Ring nel giro di poco tempo il fatto che diventasse una fonte d'ispirazione anche per i cosplayer, era solo questione di tempo, come dimostra questo cosplay di Ranni da parte di Win_winry.

Il personaggio in questione sembra essere già uno dei preferiti delle cosplayer, per la possibilità di giocare sulla particolare figura della strega tra inquietudine e fascino, e la reinterpretazione di Win_winry risulta particolarmente ammaliante in questa foto, fin troppo rispetto all'originale. La ricostruzione della cosplayer replica in maniera piuttosto fedele alcune caratteristiche specifiche della strega Ranni, come le quattro braccia e l'ampio cappello che ne caratterizza lo stile.

Per il resto, il costume è ben fatto, sebbene la modella punti su alcuni aspetti decisamente molto più conturbanti di quanto non faccia il personaggio originale, che per il resto è invece piuttosto castigato rispetto a questa versione. A parte questo, tuttavia, l'interpretazione è davvero notevole, anche per originalità e scelta del soggetto, oltre che per la grande cura con cui è realizzato il costume.

Ranni la Strega è un NPC di notevole importanza all'interno di Elden Ring, che si presenta inizialmente come Renna e poi svela la propria identità solo successivamente. Ha un ruolo fondamentale in alcuni aspetti del lore del gioco, che evitiamo qui di svelare per non incappare in possibili spoiler, ma che comunque si riveleranno proseguendo in Elden Ring, essendo di fatto protagonista anche di una linea di quest.