Shin Megami Tensei 5: vendite a 1 milione, la serie diventa mainstream con Persona

Atlus e Sega hanno annunciato in queste ore che Shin Megami Tensei 5 ha superato 1 milione di copie vendute in tutto il mondo, rendendo di fatto anche questa serie un brand mainstream sulla scia di Persona, che finora risultava la serie più conosciuta e in grado di registrare numeri da million seller.

Con un tweet pubblicato nella giornata di oggi, Atlus ha comunicato che Shin Megami Tensei 5 ha superato il milione di copie e questo, ovviamente, solo per quanto riguarda Nintendo Switch, essendo l'unica piattaforma su cui il gioco è uscito. La quantità di vendite riguarda sia le copie fisiche che quelle digitali, ma si tratta di un traguardo che pone la serie Shin Megami Tensei in una nuova dimensione dal punto di vista della popolarità.



Shin Megami Tensei 5 è uscito l'11 novembre 2021 come esclusiva Nintendo Switch, caratterizzato sempre dalla tipica ambientazione oscura della serie, legata a una reinterpretazione delle mitologie e religioni di varie culture. La differenza fondamentale, rispetto ai capitoli precedenti, era legata alla sua struttura: invece di essere fortemente incentrato sui dungeon, si presenta come un open world ampio, che favorisce l'esplorazione.

Le innovazioni introdotte, tra le quali anche alcuni elementi quasi platform, considerando la presenza del salto per il protagonista, hanno evidentemente funzionato in maniera particolarmente positiva per il pubblico, che ha premiato la nuova produzione Atlus facendola entrare nel mondo dei million seller, in scia all'altra serie nota di RPG da parte della medesima etichetta, ovvero Persona.

Lo scorso gennaio abbiamo visto un trailer con le citazioni della stampa per Shin Megami Tensei 5, mentre da Atlus, a questo punto, attendiamo di vedere Soul Hackers 2, altro titolo legato alla tradizione ma con possibili innovazioni interessanti.