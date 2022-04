Xbox Game Pass, ecco i giochi che lasceranno il catalogo l'1 maggio 2022

Xbox Game Pass svelerà presto i giochi in arrivo nella seconda metà di aprile 2022, ma intanto abbiamo già la conferma di quelli che lasceranno il catalogo all'inizio del mese prossimo, presumibilmente l'1 maggio 2022, comparsi nella sezione apposita dell'app ufficiale.

Vediamo dunque i giochi destinati a uscire dal catalogo Xbox Game Pass l'1 maggio 2022, che sono gli stessi sia per quanto riguarda Xbox che PC:

F1 2019

Streets of Rage 4

Outlast 2

Cricket 19

Nel caso di F1 2019 e Cricket 19, si tratta della classica rotazione dei titoli in favore di quelli più recenti, visto che sono già presenti in Xbox Game Pass, rispettivamente, F1 2021 e Cricket 22, entrambi appartenenti al catalogo EA Play all'interno di Xbox Game Pass Ultimate, dunque non si tratta di una perdita particolarmente sconvolgente.

L'uscita di scena di maggior rilievo è probabilmente Streets of Rage 4, il picchiaduro a scorrimento che ha recuperato e rilanciato la storica serie Sega attraverso un'interessante operazione di recupero delle forme classiche con un design completamente nuovo, ma sempre disegnato in 2D, da parte del team DotEmu. Per il resto, Outlast 2 è un buon horror in prima persona, dunque in entrambi i casi il consiglio è di approfondire i giochi in questione prima che vengano rimossi dal catalogo, o eventualmente acquistarli direttamente.

Nel frattempo, rimaniamo in attesa dell'annuncio dei giochi in arrivo nel corso della seconda metà di aprile 2021, cosa che dovrebbe avvenire questa settimana e probabilmente nel corso di domani, martedì 19 aprile 2022, secondo le tempistiche standard di queste comunicazioni da parte di Microsoft.