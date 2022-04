Activision Blizzard vuole sapere se vi interessano gli NFT e le cryptovalute nei giochi

Secondo alcune testimonianze, Activision Blizzard sta cercando di capire se ai giocatori interessano le cryptovalute e gli NFT all'interno dei videogame, sfruttando un sondaggio inviato direttamente agli utenti.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, tramite un sondaggio, Activision Blizzard sta chiedendo agli utenti quanto sono "interessati" a una serie di "trend emergenti in ambito gaming". Si parla di "contenuti videoludici generati tramite intelligenza artificiale", giochi per realtà aumentata, per realtà virtuale e per NFT, ma anche per esperienze ludiche nel metaverso e giochi play to earn.

Si tratta di alcuni dei temi più caldi dell'ultimo periodo in ambito videoludico e moltissime compagnie stanno puntando sempre di più verso questo potenziale mercato. Ubisoft, ad esempio, sta spingendo su Quartz, una piattaforma per NFT che ha iniziato a proporre oggetti digitali per Ghost Recon Breakpoint.

Diteci, voi cosa ne pensate? Siete interessati agli NFT e all'uso di cryptovalute?