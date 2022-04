PlayStation Studios: The Last of Us Remake o altri giochi grossi in arrivo nel 2022?

Uno sviluppatore di PlayStation Studios ha fatto sapere, attraverso Twitter, che Sony ha dei grossi giochi da annunciare per quest'anno, in termini di esclusive PS5 e forse PS4, oltre ai titoli già noti, facendo pensare a The Last of Us Remake o altri giochi del genere.

L'affermazione arriva da Robert Morrison, che è un animatore di grande esperienza impiegato all'interno di Visual Arts, un team di supporto all'interno di PlayStation Studios che lavora soprattutto in ambito tecnico, per grafica 3D fra scene d'intermezzo e animazione in generale. Tra le collaborazioni più frequenti e note ci sono quelle con il team Naughty Dog, cosa che fa pensare alla possibilità di un riferimento a The Last of Us Remake, gioco non ancora annunciato in via ufficiale ma di cui si parla da tempo nelle voci di corridoio.



Come riportato da Kami su Twitter, Morrison ha recentemente riferito di aver ricevuto alcune sorprese da parte del team Creative Arts di PlayStation, aggiungendo che "PlayStation ha dei grandi colpi previsti per quest'anno". Rispondendo alle domande arrivate in seguito da parte di vari utenti, Morrison ha riferito di non essere al lavoro su God of War: Ragnarok, ma su qualcosa di "ugualmente fantastico", forse non ancora annunciato.

In precedenza, Morrison aveva fatto altri riferimenti a un progetto attualmente in corso, in lavorazione da tempo ma ancora non annunciato, scrivendo il mese scorso di "Quella sensazione di quando hai 3-5 anni di lavoro che non puoi mostrare".

Ovviamente si tratta solo di riferimenti vaghi che è difficile collegare a progetti specifici in corso, tuttavia è vero che, al di là di God of War: Ragnarok, non si hanno notizie di altri giochi PlayStation Studios previsti per i prossimi mesi e ci saranno probabilmente delle sorprese in arrivo da parte di Sony, considerando peraltro che - allo stato attuale - il titolo di Santa Monica potrebbe essere l'ultima esclusiva PS4 da parte dei first party.