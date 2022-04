Fire Emblem Warriors: Three Hopes, tutto quello che sappiamo del nuovo musou per Nintendo Switch

Fire Emblem Warriors: Three Hopes dovrà vedersela con due scomode eredità. La prima è quella del summenzionato Hyrule Warriors ispirato a The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che in un certo senso ha rigenerato un genere super inflazionato, e l'altra è quella di Fire Emblem: Three Houses , l'eccellente strategico uscito su Switch nel 2019. Di seguito cercheremo di dirvi tutto quello che sappiamo di Fire Emblem Warriors: Three Hopes , il nuovo gioco sviluppato in tandem da Omega Force - e un'altra fatina ci lascia - e Intelligent Systems.

Secondo un'antica leggenda celtica, ogni volta che Omega Force sviluppa un musou su licenza, da qualche parte del mondo muore una fatina. Questo spiegherebbe perché le fatine si siano pressoché estinte, ma non spiega perché ci sia una vera e propria campagna di odio nei confronti di un genere videoludico che non fa male a nessuno e, udite udite, diverte ancora chi cerca titoli d'azione senza troppe pretese. Che poi giochi come Hyrule Warriors: L'era della calamità hanno dimostrato che il musou ha ancora molto da dire. Servono solo sviluppatori capaci e soprattutto una supervisione accurata: facile fare i musou ispirati a manga e anime, che in patria vendono a palate anche quando sono pessimi; più difficile lavorare su brand, come quelli Nintendo, che hanno fandom dai palati più fini.

Tre casate e tre speranze

Fire Emblem Warriors: Three Hopes, il nuovo protagonista si chiama Shez

La prima cosa che bisognerebbe capire di questo Fire Emblem: Three Hopes è il contesto narrativo. Nintendo è stata particolarmente avara di dettagli: il materiale promozionale parla di una "nuova storia" ambientata nel Fódlan, ma è difficile che sia un sequel per tutta una serie di ragioni che non vogliamo anticipare a chi magari non ha ancora giocato Fire Emblem: Three Houses. A complicare ulteriormente la questione ci si mettono le storyline alternative che si ramificavano nel GDR strategico originale, conducendo a finali diversi.

È possibile che Three Hopes si svolga nello scarto di cinque anni che divideva la campagna a metà, ma è più probabile che Omega Force abbia scelto la strada molto più facile della storia "what if", anche perché Byleth, che in Three Houses rappresentava il giocatore in qualità di protagonista, nei trailer diffusi fino a questo momento sembrerebbe indossare i panni del villain.

Byleth - il cosiddetto Flagello Cinereo - incrocia le spade, nella sua forma femminile, con un nuovo protagonista chiamato Shez: a quanto pare potremo scegliere il sesso all'inizio della partita, sebbene sia raffigurato in forma maschile nell'illustrazione. Il trailer suggerisce che a un certo punto dovremo scegliere da che parte stare, e questa decisione condurrà a tre strade diverse: Fuoco scarlatto, se appoggeremo le Aquile Nere di Edelgard, Bagliore celeste, se ci schiereremo coi Leoni Blu di Dimitri, e Incendio dorato, se ci uniremo alla causa dei Cervi Dorati di Claude.

Non sappiamo in che modo si distingueranno le tre storie, ma è ovvio che la nostra scelta condizionerà i personaggi che potremo controllare in missione, vincolandoci alla casata con cui ci siamo alleati. In tal senso, il trailer ci ha mostrato nuovi costumi che rendono ancora più difficile collocare cronologicamente la vicenda, rafforzando l'idea di una realtà alternativa a Three Houses.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes, ovviamente tornano Edelgard, Dimitri e Claude

Questo non dovrebbe stupirci. Hyrule Warriors: L'era della calamità giocava coi viaggi nel tempo, ma il crossover improbabile è una caratteristica tipica dei musou Omega Force su licenza. Lo stesso Fire Emblem Warriors del 2017, così come il primo Hyrule Warriors, sfruttavano l'escamotage del multiverso per mettere insieme, nella stessa storia, personaggi appartenenti a epoche o universi completamente diversi. E tuttavia, se in questo Three Hopes è Byleth a essere l'antagonista, perché il trailer si chiude con una schermata di scelta del personaggio che riflette quella in cui è possibile scegliere il sesso di Shev? Significa che potremo personalizzare l'aspetto di Byleth nella storia o che potremo controllarlo direttamente? Nota bene: siamo assolutamente certi che Byleth sia giocabile, ma il trailer è montato ad arte per sollevare più domande che risposte. E ha fatto centro.