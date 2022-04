LEGO Bricktales: abbiamo provato un'avventura isometrica a base dei leggendari mattoncini

Abbiamo ricevuto una build preview per provare LEGO Bricktales, un gioco pensato per chi, come noi, non ne ha mai abbastanza dei mattoncini colorati danesi.

Questo è sicuramente un periodo d'oro per la casa dei mattoncini colorati. Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker è sugli scaffali ed ha ricevuto un'ottima accoglienza e, sottotraccia o quasi, i LEGO stanno per tornare anche in questa nuova veste. LEGO Bricktales è un gioco di avventura ed enigmi isometrico e sarete chiamati a impersonare il nipote di uno scienziato alle prese con le riparazioni del loro luna park. Inizialmente, infatti, a causa di alcuni malfunzionamenti, tutte le attrazioni saranno senza energia e, a partire dagli scantinati del parco giochi, dovrete pian piano cercare di rimediare e dar di nuovo splendore ai giochi. Proprio nello scantinato conoscerete lo scienziato e il robottino che vi accompagnerà durante tutta l'avventura e che vi darà consigli e nozioni per poter avanzare. Qui, infatti, inizierà il tutorial che vi spiegherà delle meccaniche del gioco che talvolta virano prepotentemente verso l'anima dei LEGO stessi: la costruzione. Sparsi per le varie mappe di gioco ci saranno infatti degli ostacoli che dovrete per forza di cose sorpassare a suon di costruzioni. Una volta scelto il punto verrete catapultati in una sorta di configuratore dove avrete di fronte l'enigma da risolvere. Fondamentalmente si tratta di utilizzare i pezzi messi a disposizione dal gioco per costruire ponti, rampe, oggetti e macchinari di ogni tipo, rispettando alcune semplici regole, spiegate di volta in volta. Dovremo ad esempio riuscire a costruire un ponte senza farlo crollare oppure replicare una statua da applicare su un pannello per aprire un portone, insomma le premesse per avere una buona varietà ci sono tutte. Scopriamo il perchè nel nostro provato di LEGO Bricktales.

Le mappe Uno dei biomi di LEGO Bricktales La prova purtroppo comprendeva solamente uno dei biomi che nella release finale saranno disponibili e cioè la giungla. La mappa è suddivisa in sotto-mappe collegate da punti di accesso sbloccabili con i vari enigmi. Durante le nostre scorribande ci siamo imbattuti anche in piccoli puzzle da risolvere con le abilità che si sbloccheranno durante la storia, al di fuori della costruzione delle soluzioni. Ad esempio a un certo punto abbiamo sbloccato una sorta di "body slam", un salto che una volta atterrati permette di distruggere piccole parti dell'ambiente, permettendo di accedere ad aree e scrigni segreti con all'interno...delle banane! Si, sembra che proprio le banane siano la valuta di gioco e tra l'altro abbiamo anche trovato un venditore ma che per il momento non vendeva nulla, purtroppo.

È tutto oro quel che luccica? Costruire in LEGO Bricktales L'unica nota negativa che ci sentiamo di notare è la difficoltà intrinseca della costruzione "a mente". Per quanto stimolanti e gratificanti, sono proprio gli enigmi a base di costruzione che a volte lasciano per più di qualche minuto con l'amarezza della delusione di aver fallito. Ci siamo bloccati per quasi 40 minuti su uno dei puzzle del gioco non riuscendo a capire come poter mettere i mattoncini. Ovviamente una volta entrati nel modus operandi si va più spediti, ma forse una sorta di aiuto a gettone poteva fare comodo. Una menzione speciale va fatta per il comparto tecnico che come da tradizione LEGO non può non essere impressionante. Ogni singolo angolo di mappa sprizza creatività e passione per i mattoncini colorati. La qualità realizzativa è veramente impeccabile tra giochi di riflessi e chicche particolari come anche il fumo realizzato con gli stessi mattoncini. Piccolo appunto anche sulla telecamera che sembra seguire diligentemente le nostre scorribande cambiando angolazione al momento del bisogno.

In definitiva LEGO bricktales è un gioco che incarna perfettamente l'idea LEGO dell'intrattenimento. Divertente, colorato, fuori di testa e complesso quanto serve, in attesa di testare la versione completa possiamo tranquillamente dire che ci ha lasciato un'ottima impressione.