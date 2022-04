Genshin Impact: il cosplay di Keqing di shiro è incantevole

Genshin Impact continua ad espandersi di aggiornamento in aggiornamento, aggiungendo ogni volta nuovi personaggi al cast del gioco. I fan dell'action RPG di certo però non si sono dimenticati della "vecchia guardia" ma anzi i protagonsiti della versione 1.00 sono tutt'ora gettonatissimi. Oggi vi proponiamo il cosplay di Keqing realizzato dalla modella cinese Shiro.

Keqing è uno dei personaggi principali dell'arco narrativo di Liyue. Descritta come un'inguaribile stacanovista sempre alla ricerca della perfezione, la Yuheng dei Qixing presenta un carattere molto forte e una certa diffidenza verso l'Archon e gli adepti di Liyue, dato che crede che dovrebbero essere gli umani a dover governare la nazione.

Shiro per il suo cosplay si ispira al vestito elegante indossato dall'eroe in un recente evento gratuito di Genshin Impact e in questo caso riprodotto in maniera molto fedele e curato in ogni dettaglio. Il risultato, come potrete vedrete negli scatti qui sotto, è eccezionale, con la modella cinese che risplende nei panni di Keqing.

