NieR: Automata, il cosplay di 2B di kim_kaguya è romantico e feroce

2B è un personaggio con cui molte cosplayer devono confrontarsi regolarmente. La protagonista di NieR: Automata appare romantica e feroce in questo cosplay di kim_kaguya, che la vede impegnata a raccogliere dei fiori.

2B è probabilmente uno dei migliori personaggi femminili dei videogiochi tra quelli nati nella passata generazione di macchine da gioco, quella PS4 / Xbox One. Sin dal suo approdo sul mercato ha subito intrigato i giocatori con il suo carisma e, perché no, con il suo fascino, datole da una caratterizzazione estremamente gradevole.

kim_kaguya riprende questo concetto e lo estende, portando 2B in una dimensione ancora più glamour, rivedendone in parte il costume, ma lasciando alterati i tratti fondamentali del personaggio, come la pettinatura, le bende, la fascia per i capelli, la dominanza del colore nero, nonché lo stile gotico.

In questo caso la cosplayer cerca però anche di sottolineare l'aspetto più romantico e umano di 2B, quello che emerge giocando a NieR: Automata, legandola a un oggetto simbolico come i fiori. Davvero un ottimo lavoro.