The Great Ace Attorney Chronicles: svelati i dati di vendita, Capcom lo considera un successo

Capcom ha svelato i dati di vendita di The Great Ace Attorney Chronicles: 500.000 copie vendute in tutto il mondo. La compagnia giapponese ha definito il gioco un grande successo e ha voluto ringraziare tutti quelli che lo hanno acquistato, pubblicando un nuovo artwork, che trovate allegato al Tweet sottostante.

The Great Ace Attorney Chronicles è stato pubblicato il 27 luglio 2021 su PC, PS4 e Nintendo Switch (29 luglio in Giappone). Include due titoli: The Great Ace Attorney: Adventures e The Great Ace Attorney 2: Resolve.

500.000 copie possono non sembrare moltissime, ma considerando che stiamo parlando di un prodotto di nicchia e che si tratta pur sempre della raccolta di due giochi già pubblicati, anche se mai usciti dal Giappone, quindi che i costi di produzione non devono essere stati elevatissimi, è facile immaginare che il punto di pareggio non fosse propriamente irraggiungibile.

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di The Great Ace Attorney Chronicles, in cui abbiamo scritto:

The Great Ace Attorney Chronicles è una gradita aggiunta alla rosa della serie, una doppietta di giochi che aggiunge meccaniche nuove (almeno per noi occidentali) a un gameplay consolidato e mette in scena una storia avvincente, seppur non tutti i casi riescano a tenere il passo in termini di coinvolgimento. Eccessivamente prolisso in alcune situazioni e con una gestione dei processi spesso fin troppo sopra le righe, la raccolta pecca per dei tutorial che si dilungano troppo e per una certa ridondanza quando si tratta di chiamare in causa la giuria popolare e il suo sfavore nei nostri confronti. Certi processi ne avrebbero beneficiato di più, se fossero stati snelliti, e a volte si arriva alla fine quasi più per sfinimento che per reale interesse. Nella loro bizzarria, sono molto apprezzabili le fasi di deduzione, e smantellamento delle stesse, con Herlock Sholmes, che assieme a Barok van Zieks risulta uno dei personaggi meglio caratterizzati del gioco. L'aggiunta delle storie brevi, nei contenuti extra del gioco, getta nuova luce su alcuni personaggi rivelandosi un piacevole contenuto aggiuntivo. La mancanza della localizzazione in italiano, considerando che stiamo parlando di una visual novel, non gioca a favore di chi ha qualche difficoltà con l'inglese.