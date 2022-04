GTA 5 per PC è stato ri-classificato dall'ESRB, nuova edizione in arrivo?

L'ente di classificazione statunitense ESRB ha aggiunto al proprio database una nuova versione PC di GTA 5, il che sembrerebbe suggerire riedizione del gioco in linea con le novità introdotte su PS5 e Xbox Series X|S il mese scorso.

Come segnalato dall'account Twitter @GTANet, la pagina relativa a GTA 5 per PS5 e Xbox Series X è stata recentemente aggiornata e ora include tra le piattaforme anche "PC Windows". Potrebbe trattarsi di un indizio su un possibile upgrade per PC, che dunque potrebbe includere alcune delle migliorie e novità introdotte nella riedizione per console, tra cui Ray Tracing e HDR. Al tempo stesso, non è escluso che si tratti semplicemente di un errore dell'ESRB, anche se l'aggiunta di una nuova piattaforma a un mese dal lancio su PS5 e Xbox Series X è alquanto sospetta.

Un altro dettaglio da notare, che potrebbe ulteriormente rafforzare l'ipotesi qua sopra, è che l'ESRB ha attualmente tre pagine informative di GTA 5 attive, suddivise per "generazioni". C'è quella delle versioni originali per PS3 e Xbox 360, quella per PS4, Xbox One e PC e la terza per l'appunto relativa alla "ri-riedizione" per PS5 e Xbox Series X|S che ora include anche il PC tra le piattaforme di riferimento. Non ci resta che attendere eventuali novità ufficiali da parte di Rockstar Games per saperne di più.

Rimanendo in tema, stando alle segnalazioni di alcuni utenti, Rockstar Games a quanto pare ha rimosso da GTA 5 i personaggi potenzialmente offensivi per la comunità transessuale.