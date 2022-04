Metaverso: istituto giapponese lo ha usato per accogliere quasi quattromila studenti

L'8 aprile 2022 alcune scuole professionali giapponesi, gestite dall'istituto NSG College League nella prefettura di Nigata, hanno tenuto la loro prima cerimonia di benvenuto per gli studenti in un metaverso. Hanno partecipato circa 3.800 tra studenti e studentesse. L'evento si è svolto in un'intersezione virtuale, con tanto di partecipazione di una celebrità giapponese, Satoshi Mukai, diventato famoso su Netflix con Last One Standind.

Si è preferito optare per il metaverso, invece che per una cerimonia dal vivo, per i rischi derivati dall'assembramento di così tante persone in un unico spazio. In fondo il COVID-19 non è stato ancora debellato.

Dopo l'intervento di Mukai, che ha riscaldato la platea, è intervenuto il capo d'istituto Toshihiko Watanabe che ha salutato gli studenti a nome di tutti i dirigenti scolastici. Durante l'evento sono stati trasmessi anche dei messaggi registrati di altri studenti, che hanno spiegato alcune valori della scuola agli intervenuti.

Come potete immaginare, di solito le cerimonie di benvenuto sono più importanti per i genitori che per gli studenti. I parenti dei neo iscritti hanno potuto guardare la cerimonia via YouTube. Stando all'organizzazione, ci sono stati più di 1.200 spettatori.

In generale, la cerimonia d'apertura nel metaverso è stata un successo e, probabilmente, se la pandemia continuerà e essere un problema, sarà replicata.