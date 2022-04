Horizon Forbidden West: Guerrilla pensa a un seguito dell'esclusiva PS5 e PS4

Guerrilla Games sta già pensando a un possibile seguito di Horizon Forbidden West, a quanto pare, secondo quanto riferito dal creative director Mathijs de Jonge in un'intervista pubblicata da VG247, considerando anche come la storia possa prevedere una continuazione.

Prima di tutto, avvertiamo che le parole di de Jonge, pur essendo estremamente vaghe, potrebbero contenere degli spoiler, dunque nel caso evitate di leggere, anche se non si tratta di elementi specifici della storia.

"Questo gioco finisce con un altro grande cliffhanger, con il quale iniziamo a preparare alcune cose che possono essere raccontate nel prossimo gioco", ha affermato il creative director, riferendosi chiaramente a un terzo capitolo della serie.

"Horizon è molto incentrato sul mistero, ognuna delle nostre storie è basata sulla scoperta di misteri tra il mondo antico e quello moderno, dove il gioco si svolge", ha spiegato inoltre il director, "Ci sono molte storie di contorno che possiamo sfruttare e sviluppare in nuovi racconti, creando nuovi misteri a partire da quelli già stabiliti".

D'altra parte, l'idea che Horizon potesse essere una trilogia era già piuttosto chiara in precedenza, dunque le parole di de Jonge non giungono propriamente come sorprendenti, ma è forse una delle prime volte che uno sviluppatore si riferisce chiaramente a un terzo capitolo in progettazione.

Proprio oggi abbiamo visto un nuovo trailer del gameplay su PS4 Pro per Horizon Forbidden West, che nel frattempo prosegue il suo percorso di evoluzione con il recente rilascio della patch 1.11.