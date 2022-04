Horizon Forbidden West: patch 1.11 disponibile, vediamo miglioramenti e correzioni

Horizon Forbidden West prosegue nel suo percorso di evoluzione, con Guerrilla Games che ha pubblicato in queste ore un altro aggiornamento, la patch 1.11, a breve distanza dalla precedente e volta ad effettuare ulteriori miglioramenti e correzioni al gioco.

Abbiamo visto la settimana scorsa l'update che ha aggiunto un'opzione di gameplay molto utile come il fatto di poter rimuovere le animazioni della raccolta degli oggetti, che tendevano a spezzare alquanto il ritmo dell'azione. Vediamo oggi quali sono i dettagli della patch 1.11.



Guerrilla ha pubblicato le note ufficiali del nuovo aggiornamento a questo indirizzo, proseguendo con la correzione di problemi e una serie di aggiustamenti vari. In particolare, è stato aggiustato un problema con la progressione dei Melee Pits e l'aggiustamento di un glitch che si verificava in certi casi durante le quest secondarie, con le macchine che potevano bloccarsi fuori dalla portata del giocatore.

Curiosamente, gli sviluppatori hanno aggiunto i sottotitoli con il testo della canzone "In the Flood" iniziale, consentendo in questo modo ai giocatori di poter effettuare delle "sessioni di karaoke", come riferito da Guerrilla, inoltre c'è anche un avvertimento per i content creator di abbassare la qualità dello streaming video per evitare i problemi di interruzione dello streaming durante il gameplay.

Oltre a questo, diverse altre correzioni riguardano varie altre quest e sotto-quest, proseguendo con il lavoro di aggiustamento generale sui contenuti del gioco.