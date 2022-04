Ghost Recon: nuovo gioco in sviluppo presso Ubisoft, nome in codice "OVER", per Kotaku

Secondo il sito Kotaku, Ubisoft starebbe già sviluppando un nuovo gioco della serie Ghost Recon, attualmente identificato con il nome in codice "OVER", affidato allo studio di Parigi secondo ben due fonti anonime ma "vicine alla questione".

Abbiamo visto ieri che la compagnia ha annunciato la fine del supporto per Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, con l'arrivo dell'ultimo aggiornamento, cosa che peraltro significa anche la conclusione dell'esperimento legato agli NFT all'interno del gioco, sebbene questi probabilmente spunteranno da qualche altra parte.

Non è escluso che proprio il nuovo capitolo sia destinato ad ereditare il sistema, visto che questo potrebbe portare a una continuità di utilizzo dei beni digitali acquistati sul precedente, ma queste al momento sono solo speculazioni.

Ghost Recon: OVER era comparso per la prima volta all'interno del famoso documento di Nvidia, dal quale sono emersi numerosi titoli dimostratisi poi veri, e pare sia in sviluppo da più di un anno presso Ubisoft Paris.

Tom Clancy's Ghost Recon Frontline, un'immagine del gioco

Stranamente, il nuovo capitolo principale non è stato annunciato nel corso del ventesimo anniversario della serie, con il publisher che si è concentrato invece su Ghost Recon Frontline, un nuovo free-to-play live service che finora non ha incontrato grande entusiasmo da parte del pubblico.

L'accoglienza fredda potrebbe aver portato Ubisoft a una rielaborazione profonda di Frontline, sempre in base a quanto riferito da Kotaku, e al contempo allo sviluppo di un capitolo più tradizionale con Ghost Recon OVER, ma restiamo in attesa di eventuali sviluppi.