The Ascent: la nuova patch ha rimosso il cross-play tra PS4 e PS5, cap al frame-rate

The Ascent ha ricevuto una nuova patch in queste ore, che a quanto pare ha disabilitato il cross-play tra PS4 e PS5, ma questo è avvenuto tramite un'iniziativa precisa da parte del team Neon Giant, come spiegato dagli sviluppatori, che hanno annunciato anche il blocco del frame-rate a 30 fps su PS4.

L'hotfix pubblicato in queste ore ha di fatto disabilitato volutamente il cross-play tra PS4 e PS5 in modo da "assicurare la migliore esperienza per tutti i giocatori", cosa che a quanto pare non era raggiungibile con il multiplayer incrociato tra le diverse piattaforme.



Il fatto è che l'opzione di gioco non era proprio prevista per The Ascent al lancio, ed è stata probabilmente attivata per sbaglio ma senza i dovuti accorgimenti. "Il gioco cross-gen è stato attivato in maniera non intenzionale ed ha bisogno di ulteriori test per assicurare la migliore esperienza per tutti i giocatori. Stiamo lavorando a questo aspetto per lanciarlo successivamente, grazie per la pazienza".

Dunque il multiplayer cross-gen tra PS4 e PS5 doveva uscire in seguito, ma risultava attivabile per sbaglio già al lancio sulle piattaforme PlayStation. Verrà comunque inserito successivamente, probabilmente dopo un periodo di test e ottimizzazione ulteriore per migliorarlo il più possibile.

Tra le altre caratteristiche della patch, il frame-rate è stato bloccato a 30 frame al secondo su PS4 per poter assicurare una maggiore stabilità di performance. Potete conoscere meglio il gioco nella nostra recensione di The Ascent.