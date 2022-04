Fire TV Stick e Cube: offerta Amazon di Primavera 2022 per tutti i modelli

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare vari modelli di Fire TV Stick e Cube. Lo sconto varia a seconda del modello. Le offerte dei vari modelli di Fire TV portano i prodotti al proprio prezzo minimo del 2022. Rispetto al 2021, il prezzo è superiore solo di un euro, rispetto agli sconti del Black Friday. Si tratta quindi di un'offerta valida. Sono venduti e spediti da Amazon.

A seconda del modello sono disponibili funzioni differenti. Il supporto al 4K è presente solo sui modelli Fire TV Stick 4K e Fire TV Stick 4K Max, oltre che su Cube; gli altri arrivano a 1080p. Inoltre, i modelli 4K supportano anche Dolby Vision per l'HDR. Lo spazio di archiviazione è di 8 GB per tutti i modelli Stick, 16 GB per il modello Cube. Solo il modello 4K Max supporta Wi-Fi 6 e la modalità Live View (finestra picture-in-picture). Il modello Lite non supporta audio Dolby Atmos.

Fire TV 4K Max

