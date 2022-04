Doctor Strange nel Multiverso della Follia: nuovo trailer "Dream", pieno di misteri

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è protagonista di un nuovo trailer intitolato "Dream" ricco di misteri e stranezze, come è giusto che sia, nonché di cameo e apparizioni di personaggi noti e ancora ignoti, in attesa di capirci qualcosa di più.

Con l'apertura delle prevendite e il film previsto arrivare il 6 maggio 2022 nei cinema americani, il nuovo trailer da un minuto mostra un veloce montaggio di scene tratte da Doctor Strange nel Multiverso della Follia, che segna il ritorno del celebre Stregone dopo la sua comparsa in Spider-Man: No Way Home e il suo secondo film dedicato all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Oltre al protagonista Stephen Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch, è chiaro il ritorno di Wanda "Scarlet Watch" Maximoff come co-protagonista, interpretata sempre da Elizabeth Olsen, di ritorno dalla sua serie TV dedicata, WandaVision. Oltre a questa particolare accoppiata, gli altri personaggi principali sembrano essere Wong (Benedict Wong) e America Chavez (Xochitl Gomez).

Tuttavia, sembra ci siano anche parecchie sorprese in serbo all'interno del film, che come è ormai abitudine per l'MCU tenderà a mettere insieme diversi personaggi noti con cross-over anche inaspettati, in attesa di saperne di più. Proprio lo scorso sabato avevamo visto un nuovo trailer per il film Marvel, mentre dal punto di vista dei videogiochi ci sono rumor che parlano di un possibile titolo dedicato, in sviluppo presso Remedy.