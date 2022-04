Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nuovo trailer per il film Marvel

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ottiene un altro teaser trailer, in formato spot pubblicitario da mezzo minuto, che mostra alcune scene inedite per il nuovo film Marvel.

Nel video vediamo vari momenti del film, in particolare il "reclutamento" di "un Avenger", come richiesto da Doctor Strange, e l'ingresso in scena di Wanda Maximoff che rappresenta uno dei personaggi principali della nuova pellicola, diretta da Sam Raimi.

Si tratta, peraltro del primo film Marvel previsto per il 2022 e rappresenta il ritorno sulle scene di Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) a breve distanza dalla sua comparsa in Spider-Man: No Way Home, a cui peraltro si collega in termini di storia ed eventi.

Con la rottura della continuità del multiverso, avviata proprio dagli eventi narrati nel film precedente, lo Stregone è qui impegnato a fronteggiare una minaccia multidimensionale di incredibile portata, che aprirà peraltro la strada all'ingresso di nuovi personaggi e possibili ritorni noti.

Uno di questi è proprio Wanda Maximoff, o Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) che torna in azione dopo gli eventi della serie WandaVision, insieme al protagonista e a Wong (Benedict Wong), per cercare di risolvere gli enormi problemi che stanno emergendo in tutto il multiverso. L'uscita del film è prevista per maggio, con la data d'uscita fissata precisamente per il 6 maggio 2022 in USA. All'interno del film si sospetta possa esserci Superior Iron Man, che secondo alcune voci potrebbe essere interpretato da Tom Cruise.