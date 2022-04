Starfield: 5 immagini presunte trapelano online, dalla build del 2018

Starfield torna a farsi vedere, sebbene non vi sia conferma che si tratti proprio di lui, in altre 5 immagini trapelate online e provenienti, a quanto sembra, dalla solita vecchia build del 2018 da cui sono arrivati altri screenshot in precedenza, sembra in via non ufficiale.

Potete vederle a questo indirizzo su Reddit, oppure in questo post su ResetEra, ma ricordiamo che non si tratta di materiali diffusi ufficialmente da Bethesda per il suo nuovo gioco spaziale, dunque bisogna prendere il tutto come voci di corridoio.

Starfield, una delle immagini ufficiali del gioco

Tuttavia, la coerenza stilistica con le altre presunte immagini è davvero notevole, cosa che fa pensare al fatto che possano essere autentiche.

In ogni caso, si tratta di scene tratte dal gioco ancora in lavorazione, come risulta chiaro peraltro in una di queste immagini in cui si vede che lo scenario è elaborato solo parzialmente, con alcune figure che devono ancora essere posizionate e modellate.

Tenendo conto che si tratterebbe di un for in progress, questi screenshot possono comunque essere utili per avere un'idea approssimativa dello stile generale del gioco, del tipo di inquadratura utilizzata e forse anche di altri elementi come l'HUD, che appare essere sempre quello estremamente minimalista visto in passato.

Emerge piuttosto chiaramente anche lo stile improntato al realismo della tecnologia rappresentata nel gioco, all'interno di quella visione che gli stessi autori definiscono "NASApunk", nel senso di una reinterpretazione fantasiosa di elementi tecnologici realistici e riferiti alle possibili evoluzioni dell'attuale tecnologia spaziale.

Per il resto, dal recente video "Nel Campo Stellare parte 2" abbiamo ottenuto altre informazioni su Starfield, che a detta di Bethesda è un open world creato per i girovaghi.