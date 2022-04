PS5 e PS4: la line-up per il resto del 2022 e il 2023 è incerta, c'è da preoccuparsi?

Con il lancio di Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West l'inizio del 2022 per i giocatori PS5 e PS4 è stato senza dubbio scoppiettante. Tuttavia la seconda metà dell'anno attualmente sembra piuttosto sguarnita, con solo God of War: Ragnarok, che tra l'altro ancora non ha ancora una data di uscita precisa, e Forspoken, un'esclusiva temporale third party, a sorreggere la line-up PlayStation. Al momento infatti Sony non ha pianificato ufficialmente l'uscita di altri giochi esclusivi dei PlayStation Studios per il resto del 2022, mentre per il 2023 l'unico confermato è Marvel's Spider-Man 2. C'è da preoccuparsi?

Partiamo dal presupposto che l'assenza di comunicazioni ufficiali in tal senso non significa necessariamente che non ci saranno ulteriori giochi esclusivi per PS5 e PS4 da qui fino alla fine dell'anno o che non sia stata già pianificata internamente la roadmap per il 2023. Piuttosto dobbiamo tenere in considerazione che a livello comunicativo Sony si è data un gran da fare sin dai primi giorni del 2022, dovendo gestire il marketing per il lancio di Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7, presentare ben tre State of Play, due acquisizioni di spessore, i primi dettagli su PlayStation VR2 e di recente il PS Plus 2.0. Insomma, probabilmente la compagnia ha pensato che non fosse il caso di aggiungere ulteriore carne al fuoco.

Detto questo, non abbiamo la sfera di cristallo, ma di conseguenza ci viene da pensare che Sony stia preparando il terreno per i prossimi annunci per PS5 e PS4, sfruttando l'apparente calma piatta dei prossimi mesi per presentare alcuni dei famosi 25+ progetti in cantiere dei PlayStation Studios.

La maggior parte sono ancora avvolti nel mistero, ma sappiamo per certo ad esempio che Naughty Dog sta lavorando ormai da anni a un gioco standalone multiplayer di The Last of Us, il primo di una serie di titoli live service sui cui Sony ha deciso di puntare in maniera decisa. C'è poi da svelare la line-up del PlayStation VR2, dato che di certo il solo Horizon: Call of the Mountain non basterà per convincere i giocatori ad acquistare il nuovo visore, soprattutto i più scettici. Tra le novità in arrivo c'è anche, salvo sgradite sorprese, la presentazione in pompa magna di Final Fantasy 16, esclusiva temporale console per PS5, prevista per questa primavera, anche se a nostro avviso difficilmente il gioco diretto da Naoki Yoshida arriverà sugli scaffali dei negozi quest'anno.

In tutto ciò poi ci sono un quantitativo spropositato di indizi rumor più e meno credibili. Ad esempio, Sony di recente ha registrato il marchio Knack in Giappone, suggerendo un nuovo capitolo della serie ideata da Mark Cerny, l'architetto di PS4 e PS5. Secondo AccountNGT (il leaker che ha svelato in anticipo i dettagli su Star Wars Eclypse) i PlayStation Studios sono al lavoro su un nuovo Infamous e Sly Cooper, con il secondo che verrà annunciato entro la fine dell'anno in occasione del ventesimo anniversario della serie. Più di recente, la settimana scorsa Jeff Grubb e Greg Miller hanno suggerito l'imminente annuncio di un'acquisizione "enorme" da parte di Sony (anche se da allora non se ne è più saputo nulla).

Voci di corridoio o meno, difficile credere che Sony non abbia delle sorprese da annunciare, specialmente considerando quanto si è ampliata la scuderia dei PlayStation Studios con le acquisizioni degli ultimi anni. Al massimo la preoccupazione è di ritrovarci con una line-up un po' sottotono nella seconda metà dell'anno, un po' come accaduto nel 2021, ma inutile fasciarsi la testa con così largo anticipo.

