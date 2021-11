PS5: Sony rivela i 10 titoli più giocati nel primo anno, 25 progetti in sviluppo

PS5 compie un anno e il presidente di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, ha voluto rivelare quali sono stati i 10 titoli più giocati sulla console durante questi dodici mesi, parlando anche di oltre 25 progetti in sviluppo presso i PlayStation Studios.

L'intervento di Ryan arriva in concomitanza con i ringraziamenti di Hermen Hulst per il primo anno di PS5 ma utilizza un tono chiaramente celebrativo, visto il grande successo riscosso finora dalla console di nuova generazione, con i suoi 13,4 milioni di unità vendute.

PS5, i 10 titoli più giocati nel primo anno



Fortnite Call of Duty: Black Ops Cold War FIFA 21 NBA 2K21 Assassin's Creed Valhalla Destiny 2 MLB The Show 21 Marvel's Spider-Man: Miles Morales Demon's Souls NBA 2K22

"È stato un anno impegnativo, ma non è che l'inizio per PlayStation 5", ha scritto Ryan. "Gli sviluppatori e i partner con cui lavoriamo hanno lanciato più di 360 giochi su PS5. In più ci sono al momento oltre 25 titoli in sviluppo per la console presso i PlayStation Studios.

"Voglio ringraziare tutti i membri della nostra community per la loro pazienza. Continuiamo a vedere un'altissima domanda per PlayStation 5 e sappiamo che le scorte limitate costituiscono motivo di frustrazione per molti dei nostri utenti."

"Possiamo assicurarvi che ci stiamo impegnando al massimo per fare tutto ciò che è in nostro potere per distribuire il maggior numero di unità possibile: è un aspetto su cui lavoriamo ogni giorno e rimane la nostra priorità."