PS5 compie un anno: Hermen Hulst ringrazia i fan e promette novità

PS5 compie oggi un anno: la console Sony è stata lanciata il 12 novembre 2020 negli USA e in Giappone, per poi arrivare in Europa il 19 novembre, e Hermen Hulst ha voluto ringraziare i fan per il grande successo della piattaforma, promettendo grandi novità per il futuro.

Nel nostro speciale PS5, un anno dopo abbiamo ripercorso gli ultimi dodici mesi di PlayStation 5, il lancio organizzato nel mezzo della pandemia, la line-up iniziale, le vendite totalizzate finora e le prospettive future: aspetti che il capo dei PlayStation Studios ha ben chiari.

"Grazie a tutti i nostri fan per aver reso il primo anno di PS5 così speciale", ha scritto Hulst. "Il vostro supporto e la vostra passione per i giochi PlayStation significano tutto per noi."

Quindi ha aggiunto: "Non vedo l'ora di potervi mostrare a cosa stanno lavorando i fantastici team di sviluppo che fanno parte dei PlayStation Studios sparsi intorno al mondo!"

PS5 ha venduto finora 13,4 milioni di unità, e anche se la produzione per l'anno fiscale 2021 è stata tagliata, non c'è dubbio che le prospettive future siano rosee.