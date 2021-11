Sedia ergonomica Hbada: offerta Lampo Amazon dell'Early Black Friday 2021, 12 novembre

In occasione dell'Early Black Friday 2021, su Amazon è disponibile un'offerta Lampo su una sedia ergonomica da ufficio, perfetta anche per le vostre sessioni da gaming. Lo sconto è di 28.50€, ovvero il 15%.

Offerta Amazon Hbada Sedia da ufficio ergonomica con schienale alto in pelle PU girevole con bracciolo extra imbottito, sedia per comp... € 161,49 Vedi

Offerta

Il prezzo pieno segnalato per questa sedia ergonomica è 189.99€, ma si tratta già di un calo di prezzo rispetto a quello della prima metà del 2021. Da mesi, questa sedia viene proposta in modo regolare in offerta al prezzo odierno, tramite offerta Lampo. Non crediamo quindi sia possibile trovarla a una cifra inferiore su Amazon per il momento. Il prodotto è spedito da Amazon. Questa sedia ergonomica è fatta di pelle sintetica resistente all'acqua e all'olio, imbottita con spugna ad alta densità. Supporta pesi fino a 149 Kg.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Sedia ergonomica da ufficio marcata Hbada

Questa notizia include un link con affiliazione ad Amazon che può fruttare una commissione a Multiplayer.it.