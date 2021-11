HONOR 50: il nuovo top di gamma disponibile in Italia anche nella grande distribuzione

Il nuovo flagship HONOR 50, abbiamo celebrato il lancio qualche giorno fa, è effettivamente disponibile sul territorio italiano, anche attraverso la distribuzione allargata, a partire da Amazon dove troviamo il modello da 6 GB e 128 GB di storage con prezzo analogo a quello consigliato di 529,90€ . Inoltre il nuovo smartphone, che costa 599,90 euro nella versione da 8 GB e 256 GB, è da oggi disponibile anche attraverso Tim, Vodafone e Wind 3. Infine HONOR ha annunciato l'imminente ritorno dei suoi prodotti tra gli scaffali, anche digitali, di Unieuro e Mediaworld.

Il nucleo dell'HONOR 50 è il Soc Qualcomm Snapdragon 778G 5G, non all'altezza del nuovo 888 ma comunque potente in funzione di uno smartphone con schermo OLED da 120 Hz che guarda ad altri aspetti, puntando in buona parte sul comparto fotografico. Questo conta infatti una fotocamera principale da 108 MP e una fotocamera frontale da 32 MP con tecnologie e qualità pensate per il vlogging. La batteria da 4300 mAh non è tra le più capienti ma non manca di ricarica rapida, in questo caso SuperCharge da 66 W che consente di ricarica completamente il dispositivo in 45 minuti. Di seguito le caratteristiche tecniche dell'HONOR 50.

L'HONOR 50 dal vivo durante l'evento di presentazione italiano

Scheda tecnica HONOR 50