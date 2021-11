Battlefield 2042 disponibile in anticipo da oggi su Xbox Game Pass Ultimate

Battlefield 2042 può essere giocato a partire da oggi, in anticipo sul lancio previsto, da tutti gli utenti Xbox Game Pass Ultimate e EA Play, visto che dal 12 novembre parte la possibilità di prendere parte alla prova gratuita compresa tra i bonus dell'abbonamento.

Come avevamo riportato in precedenza, Battlefield 2042 rientra tra quei giochi che hanno una prova di 10 ore gratis su Xbox Game Pass e EA Play e questa inizia proprio dal 12 novembre, in anticipo di una settimana rispetto all'uscita ufficiale del gioco fissata per il 19 novembre 2021.

Ce lo ricorda anche Xbox Wire, con un post in cui viene spiegato che il trial dura per 10 ore e i progressi effettuati durante il periodo di prova, con salvataggi e tutto, possono essere trasferiti direttamente nel gioco completo nel caso si decida di effettuare l'acquisto.

La versione di prova è di fatto il gioco completo, solo con la limitazione di gameplay a 10 ore al massimo, ma all'interno è possibile testare tutte le varie modalità previste come le tre principali: All-Out Warfare, Hazard Zone e Portal. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo al nostro recente provato su Battlefield 2042 che ci ha lasciato piuttosto soddisfatti, inoltre ricordiamo che la Stagione 1 arriverà nel 2022, come previsto da EA e DICE.

Sebbene Battlefield 2042 abbia raccolto anche voti ottimi, non manca qualche voce critica, come quella del Washington Post secondo il quale il gioco ha ancora troppi bug e andrebbe rinviato.