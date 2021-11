PlayStation: Play Has No Limits, PS5 protagonista di una speciale affissione 3D a Milano

Sony annuncia l'avvio di una particolare campagna promozionale della serie PlayStation: Play Has No Limits, con PS5 protagonista di una speciale "affissione 3D" visibile sui navigli a Milano.

Lo scorso 28 ottobre è ufficialmente iniziata la campagna di comunicazione di Sony Interactive Entertainment dedicata al nuovo spot "PlayStation - Play Has No Limits", ha annunciato Sony PlayStation Italia, riferendosi a quel particolare spot pubblicitario che abbiamo visto anche nel corso del recente PlayStation Showcase con una serie di persone che giocano a scacchi coinvolgendo una città intera.

Il video, come abbiamo visto, racconta la storia di due Re rivali, che si scontrano in uno scenario epico seguendo le gesta di un pedone - il pezzo più comune della scacchiera - mentre si fa strada attraverso la città. Sul suo percorso incontra diverse sfide, ma alla fine riesce a conquistare l'attico del Re rivale, conducendo la propria squadra alla vittoria.

Proprio questo spot sarà al centro della campagna di comunicazione in Italia dal 28 ottobre al 13 novembre 2021 su TV e Cinema, oltre alla campagna digital attiva fino al 30 novembre. Oltre a questi metodi tradizionali, tuttavia, PlayStation Italia ha anche elaborato altre particolari iniziative, come questo speciale billboard animato nel cuore di Milano, in via Ripa di Porta Ticinese, nei pressi dei Navigli.

L'affissione, ideata e sviluppata da Urban Vision in collaborazione con l'agenzia creativa H48, oltre a mostrare lo spot "PlayStation - Play Has No Limits", riproduce in animazione 3D gli iconici simboli PlayStation e il controller DualSense.