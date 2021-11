Star Wars: il gioco Quantic Dream si chiama Eclipse, ambientato nell'Alta Repubblica?

C'è un nuovo Star Wars in sviluppo da parte di Quantic Dream, questa sembra essere ormai una cosa abbastanza consolidata, ma non ne sappiamo ancora nulla, dunque raccogliamo con interesse queste due informazioni non ufficiali che arrivano da parte del solito Jeff Grubb, consapevoli del fatto che si tratta solo di voci di corridoio: in base a quanto riferito dal giornalista di GamesBeat, il nuovo Star Wars di Quantic Dream dovrebbe chiamarsi Eclipse ed essere ambientato nel periodo dell'Alta Repubblica.

Il progetto dovrebbe rientrare in una manovra di ampio respiro da parte di Disney sul brand Star Wars ed essere considerato dunque un prodotto importante in questa nuova fase della serie.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake è uno dei nuovi titoli in sviluppo sulla serie

Star Wars: Eclipse non dovrebbe essere molto distante dall'ambientazione della trilogia originale, visto che dovrebbe essere piazzato circa 100 anni prima degli eventi narrati nei primi Star Wars cinematografici.

Le informazioni sono affascinanti e potrebbero essere verosimili, ma ovviamente vanno prese solo come voci di corridoio visto che al momento lo Star Wars di Quantic Dream non è stato ancora nemmeno annunciato in via ufficiale, dunque anche la sua esistenza non è sicura.

Per il momento, in seguito ai primi rumor su un possibile Star Wars di Quantic Dream sono emerse delle conferme: tra le altre informazioni trapelate ci sarebbe il fatto che è in sviluppo da 18 mesi, che è più action di quanto si possa pensare visto il team al lavoro e che quest'ultimo starebbe preparando un teaser insieme a Unit Image. Di fatto, però, non è emerso ancora nulla di ufficiale al riguardo, dunque rimaniamo in attesa di eventuali informazioni da parte di Disney, LucasFilm Games o Quantic Dream.