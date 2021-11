OMEN 27c: il monitor da gioco curvo HP, pronto per PC, PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch

L'HP OMEN 27c Gaming Monitor sarà disponibile a fine 2021 a un prezzo di 539.99 euro promettendo ai giocatori tutto il necessario per sfruttare il PC e le console di ultima generazione, seppure con il vincolo della risoluzione 1440p.

Le caratteristiche sono in linea con la fascia tra elevato contrasto del pannello VA, copertura dello spazio di colore DCI-P3 del 92%, tempo di risposta di 1 millisecondo e refresh fino a 240 Hz. Il tutto al servizio di uno schermo da 27 pollici con curvatura 1000R, il primo di questo tipo con certificazione Eyesafe, che garantisce il perfetto funzionamento plug and play con PS5, Xbox Series X e Nintendo Switch, verificato attraverso 140 test.

L'HP OMEN 27c è pensato anche per configurazioni a più schermi in grado di avvolgere il giocatore

Il nuovo monitor HP ha ricevuto il Good Design Award dal Japan Institute of Design anche per le funzionalità che includono, attraverso l'OMEN Gaming Hub, tecnologie come Shadow Vision, che migliora la visibilità nelle zone scure dell'immagine, e Edge Precision che attenua la luminosità in eccesso, sempre in funzione del dettaglio. Tra le novità software, inoltre, troviamo il supporto per Phillips Hue Bridge, profili utente per OMEN Light Studio, Social Invite e Theater Mode Viewing.

Scheda tecnica HP OMEN 27c