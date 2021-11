Battlefield 2042, voti ottimi ma non manca qualche voce critica

Battlefield 2042 sarà disponibile dal 19 novembre, ma oggi è scaduto l'embargo per le recensioni e, a giudicare dai primi voti, sembra che il nuovo episodio della serie DICE abbia fatto centro. I punteggi sono infatti ottimi, anche se non manca qualche (sparuta) voce critica.

Come avrete visto, noi ci siamo limitati a pubblicare un provato di Battlefield 2042: come spesso accade, per i giochi a base esclusivamente multiplayer il giudizio definitivo andrebbe espresso a server aperti e in una situazione reale.

Non è tuttavia su questo aspetto che vertono le critiche, per il momento espresse unicamente da Stevivor, che con il suo clamoroso 4,5 su 10 sostiene che Battlefield 2042 non fosse pronto per essere lanciato quest'anno e che dunque EA avrebbe fatto meglio a rinviarlo.

Battlefield 2042, i voti della stampa internazionale