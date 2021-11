Neftlix: supporto per il codec AV1 su PS4 PRo, smart TV Samsung, Amazon Fire O7 e Android OS 10

L'applicazione Android di Netflix supporta i video con codifica AV1 già dal febbraio del 2020, ma i risultati rilevati hanno spinto la compagnia a supportare il codec a 360 gradi, a partire da qualsiasi sistema video affiancato a una PlayStation 4, diversi televisori Samsung, i dispositivi Amazon Fire TV con Fire OS 7 o versioni superiori e alcuni televisori equipaggiati con Android OS 10 o versioni superiori.

I requisiti hardware più elevati del codec AV1 tagliano fuori i dispositivi più datati ma consentono un miglioramento della compressione del 20% rispetto a un codec come VP9. La lista dei dispositivi compatibili, comunque, aumenterà presto, almeno secondo le promesse di Netflix che sta anche indagando sulla possibilità di implementare l'HDR nei contenuti AV1. Il tutto in funzione di una maggiore ottimizzazione e del risparmio, sia di banda che di soldi visto che il codec AV1 è gratuito e non comporta alcuna royalty.

Netflix ha allargato il supporto per il codec AV1 a PS4, Fire Os e diversi televisori Samsung, inclusi quelli della serie The Frame

Per quanto riguarda i televisori Samsung, la compatibilità parte dai modelli UHD del 2020, comprendendo sia LED che QLED. Le serie Samsung The Frame 2020, Samsung The Serif 2020 e Samsung The Terrace 2020 supportano tutte i contenuti AV1. L'obiettivo è supportare tutte le piattaforme possibili, ma Netflix non ha dato alcuni indizi delle tempistiche necessarie perché possa accadere.