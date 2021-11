Battlefield 2042: prova di 10 ore gratis su Xbox Game Pass e EA Play

Battlefield 2042 potrà essere testato a dovere prima dell'acquisto attraverso la classica prova gratis di 10 ore prevista dal programma EA Play, che è stata confermata anche per il nuovo sparatutto DICE come disponibile anche per gli utenti Xbox Game Pass.

Secondo quanto riferito sulla pagina ufficiale di Battlefield 2042 da parte di Electronic Arts, a partire dal 12 novembre 2021, ovvero una settimana prima della data di lancio ufficiale del gioco e con l'avvio dell'early access per gli abbonati, qualsiasi utente di EA Play o Xbox Game Pass potrà accedere al gioco e provarlo per 10 ore.

Gli abbonati a EA Play Pro accedono direttamente al gioco completo, con la possibilità di fruire liberamente del nuovo sparatutto senza limiti di tempo e sfruttando anche i vantaggi della Ultimate Edition, ma a quanto pare anche gli abbonati all'EA Play standard e anche gli abbonati a Xbox Game Pass, potranno comunque provare a fondo Battlefield 2042 prima dell'eventuale acquisto.

Da notare che si parla di sottoscrizioni Xbox Game Pass standard, visto che non è necessario l'Ultimate per poter accedere alle 10 ore di prova di Battlefield 2042, in base a quanto riferito da Electronic Arts.

Ovviamente, anche chi ha una sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate ha diritto alla prova di 10 ore, ma questa è disponibile anche con l'abbonamento di livello più basso, a quanto pare.

Proprio in questi giorni abbiamo visto il peso del download su PS5 e il fatto che non avrà la modalità 120 fps su PS5 e Xbox Series X|S al lancio.