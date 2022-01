Final Fantasy 16 e Kingdom Hearts: novità in primavera con eventi dedicati, per Grubb

Final Fantasy 16 e Kingdom Hearts saranno protagonisti di eventi dedicati nella primavera del 2022, secondo il noto giornalista/insider Jeff Grubb, che ha pubblicato un nuovo elenco di previsioni per il prossimo periodo nel quale troviamo anche questi interessanti appuntamenti con Square Enix.

Grubb ha rilanciato dunque la celebre "Game Mess", diventata ormai una sorta di tradizione: si tratta di un elenco con previsioni varie che il giornalista periodicamente aggiorna, riportando una sorta di calendario di eventi e possibili annunci e presentazioni previste nei mesi in base alle informazioni ricevute.



Tra le novità c'è un evento di presentazione per The Elder Scrolls Online incentrato su DLC ed espansioni varie il 27 gennaio, il DICE Summit dal 22 al 24 febbraio, la Game Developer Conference dal 21 al 25 marzo ed eventi su Star Wars il 4 maggio (come da tradizione) e il 22 dello stesso mese.

Tuttavia, quello che risulta più interessante è l'accoppiata di eventi da parte di Square Enix, entrambi previsti per la primavera del 2022: un evento per il 20° anniversario di Kingdom Hearts e un evento di presentazione su Final Fantasy 16 con trailer e informazioni sull'atteso capitolo. Per quanto riguarda il primo, la ricorrenza potrebbe portare alcuni possibili annunci sulla serie: d'altra parte, anche Tetsuya Nomura aveva parlato delle celebrazioni in arrivo ed è probabile che emergano ulteriori novità al riguardo.

Anche su Final Fantasy 16 sappiamo che l'evento di presentazione è stato spostato alla primavera, dunque in entrambi i casi Grubb è andato piuttosto sul sicuro, limitandosi a mettere insieme informazioni alquanto note.