Activision Blizzard: gli azionisti hanno approvato la vendita a Microsoft

Activision Blizzard ha annunciato che i suoi azionisti hanno approvato la proposta di acquisto della compagnia da parte di Microsoft. La votazione è avvenuta durante l'Activision Blizzard Special Meeting of Stockholders, e ha visto la fronda pro-Microsoft prevalere con il 98% di voti positivi.

L'annuncio dell'accordo tra Microsoft e Activision Blizzard risale al 18 gennaio 2022. La compagnia di Redmond si è impegnata ad acquisire Activision Blizzard pagando 95 dollari per azione. Attualmente l'affare è soggetto alla revisione dei vari organi anti-trust internazionali. La votazione degli azionisti è quindi soltanto uno degli scogli che deve superare prima di diventare effettivo.

Bobby Kotick, l'attuale CEO di Activision Blizzard, si è dichiarato soddisfatto per il supporto dato alle scelte della compagnia dagli azioni, con un voto largamente positivo che "conferma la nostra convinzione che unendoci a Microsoft saremo in una posizione migliore per creare grande valore per i nostri giocatori, oltre a grandi opportunità per i nostri impiegati."

Il verbale dell'incontro con gli azionisti sarà inviato alla U.S. Securities and Exchange Commission, dopo essere stato certificato dall'Inspector of Election di Activision Blizzard.