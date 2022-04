Jurassic World: Il Dominio, ecco il secondo trailer ufficiale in italiano

Jurassic World: Il Dominio torna a mostrarsi con il secondo trailer ufficiale in italiano, che mostra varie scene inedite del nuovo capitolo della serie, che prosegue nel percorso narrativo impostato con il rilancio dei film al cinema e presenta anche il ritorno di alcuni personaggi storici.

Jurassic World: Il Dominio ha la data d'uscita fissata per il 2 giugno 2022 nei cinema e ci avviciniamo dunque alla scoperta del prosieguo delle avventure dei vari protagonisti. Così come l'avevamo lasciato al termine del film precedente, il mondo si trova ora a dover gestire una vera e propria invasione di dinosauri, che si trovano adesso a piede libero all'interno di varie ambientazioni e a contatto con la società moderna. Gli eventi prendono l'avvio quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar.

Nel video vediamo il ritorno di Blu, che a quanto pare ha partorito un cucciolo, il quale viene rapito da alcuni bracconieri, innescando l'azione da parte dei protagonisti. Successivamente, la situazione sembra complicarsi in maniera notevole, con scene d'azione impressionanti all'interno di varie ambientazioni anche urbane, con tanto di inseguimenti e dinosauri in libertà.

Azione e distruzione assortita dilagano, dunque, mentre fanno la loro comparsa anche alcune figure ormai storiche della serie, come avevamo visto anche nel trailer precedente, con una "Reunion" che farà sicuramente felici i fan dei vari "Jurassic".

Jurassic World: Il dominio è diretto da Colin Trevorrow, con protagonisti ancora Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati questa volta da Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum.

Nel cast anche DeWanda Wise (She's Gotta Have It), il candidato agli Emmy Mamoudou Athie (Archive 81), Dichen Lachman (Agents of S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari) e Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2).