Call of Duty: Modern Warfare II, logo ufficiale del nuovo capitolo del 2022 svelato

Call of Duty: Modern Warfare II comincia a svelarsi e lo fa a partire dal logo ufficiale, che se non altro conferma il titolo del nuovo capitolo in arrivo per la celebre serie di Activision, previsto arrivare nel corso del 2022.

Il tweet di Infinity Ward non rivela altro: solo il logo, estremamente semplice e geometrico, accompagnato dall'hashtag #ModernWarfare2, che conferma dunque come il nuovo capitolo sia Call of Duty: Modern Warfare II, una ricostruzione totale dell'omonimo capitolo uscito in precedenza, così come il precedente Call of Duty: Modern Warfare lo era dell'originale.



Per il resto, non ci sono ulteriori notizie da riportare, per il momento, ma è probabile che novità più consistenti siano in arrivo nel prossimo periodo. Secondo alcune fonti, il reveal vero e proprio sarebbe molto vicino, previsto probabilmente nel corso del mese di maggio, ovvero nelle prossime settimane.

D'altra parte, Activision Blizzard aveva già confermato l'esistenza di Call of Duty: Modern Warfare II e di una sorta di Call of Duty: Warzone 2, ovvero un vero e proprio seguito anche per lo sparatutto battle royale free-to-play collegato, con alcuni dettagli svelati lo scorso febbraio.

Considerando che, in precedenza, gli sviluppatori avevano parlato di "una nuova generazione" per Call of Duty, c'è la possibilità che si possa trattare di un capitolo next gen, almeno come piattaforme di riferimento. In ogni caso, restiamo in attesa della presentazione, che anche in accordo con le tradizioni della serie potrebbe avvenire a maggio 2022.