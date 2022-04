Rogue Legacy 2: i primi voti della critica parlano di uno dei migliori giochi dell'anno

I primi voti della critica definiscono Rogue Legacy 2 come uno dei migliori giochi usciti quest'anno. Le valutazioni oscillano tra il molto buono e l'eccellente, con anche un 10/10. Certo, per ora sono pochi giudizi, ma la tendenza sembra essere chiara:

GameGrin - 10/10

Destructoid - 95

Gamespot - 90

God is a Geek - 90

Gamersky - 88

Gamepur - 8.5/10

GameSpew - 8/10

Nel 2022, meglio di Rogue Legacy 2 su Open Critic hanno fatto solo Elden Ring (media voto 95) e Norco (media voto 91).

In generale, i redattori delle varie testate hanno trovato Rogue Legacy 2 un enorme passo in avanti rispetto al già bellissimo predecessore, tra caratteristiche migliorate e altre completamente nuove. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Rogue Legacy è tornato! Ma ora c'è un 2 lì accanto!

Rogue Legacy 2 è un rogue-LITE genealogico. Presenta le caratteristiche tipiche di un rogue-like (partite randomiche, personaggi che cambiano e così via), ma include inoltre miglioramenti permanenti e morti della progenie definitive. In questo gioco, è la tua discendenza a definirti. Investi l'eredità dei tuoi avi e amplia il maniero di famiglia per garantire alla tua prole migliori abilità in combattimento. Ogni discendente è speciale, con i suoi tratti e le sue abilità. Tua figlia potrebbe essere una ranger. Potrebbe anche essere vegana. Ogni volta sarà un'esperienza completamente nuova. Rogue Legacy 2 ti consente inoltre di giocare come preferisci. Affrettati e dacci dentro, calandoti nelle profondità di un mondo generato casualmente. O prenditela comoda e migliora il tuo personaggio fin quando non avrai le carte in regola per sfide più toste.