Alaloth: Gamera Interactive ha ricomprato i diritti del gioco e si sta concentrando sulla versione PC

Gamera Interactive ha riacquisito i diritti di pubblicazione di Alaloth - Champions of The Four Kingdoms, la sua proprietà intellettuale sviluppata internamente. Lo studio di sviluppo padovano ha anche deciso di concentrarsi sulla versione PC del gioco, posticipando l'uscita delle versioni console.

La notizia è stata data da Gamera stessa in un aggiornamento su Steam, arrivato dopo un lungo silenzio (le notizie ufficiali precedenti risalgono a novembre 2021). Quindi All in! Games non è più l'editore di Alaloth - Champions of The Four Kingdoms, come ben visibile anche dalla pagina Steam del gioco.

Nell'aggiornamento, Gamera Interactive ha promesso che nei prossimi mesi fornirà notizie con maggiore regolarità, visto che dispone di materiale inedito da mostrare, che va solo organizzato. Riguardo alla data d'uscita del gioco, dovrebbe essere più vicina di quanto si creda, almeno stando al comunicato. Aspettiamoci quindi che sia svelata in uno dei prossimi aggiornamenti.

Alaloth - Champions of The Four Kingdoms è un gioco di ruolo d'azione ispirato ai Baldur's Gate e ai Pillars of Eternity, nonché a Moonstone per Amiga, ambientato in un mondo fantasy originale ispirato al periodo più oscuro del Medioevo.