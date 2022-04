The Stanley Parable: Ultra Deluxe: vendute più di 100.000 copie su Steam in un giorno

The Stanley Parable: Ultra Deluxe ha venduto più di 100.000 copie su Steam in sole 24 ore. L'annuncio è stato dato dallo studio di sviluppo del gioco, Crows Crows Crows, evidentemente soddisfatto del risultato.

Traduzione: "Nelle prime 24 ore dopo il lancio, The Stanley Parable: Ultra Deluxe ha venduto più di 100.000 copie su Steam! Siamo felicissimi della risposta avuta finora. Mille grazie a tutti quelli che giocano, che fanno streaming e che condividono!"

The Stanley Parable: Ultra Deluxe è una nuova versione di uno dei walking simulator più amati di sempre. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

The Stanley Parable: Ultra Deluxe è un gioco di esplorazione in prima persona. È la rivisitazione ed espansione del gioco indie The Stanley Parable del 2013, già premiato e acclamato dalla critica.

Quando un impiegato sempliciotto di nome Stanley scopre che i suoi colleghi sono misteriosamente scomparsi, decide di andare in cerca di risposte.

Tu giocherai nel ruolo di Stanley e non giocherai nel ruolo di Stanley. Farai una scelta e le scelte ti verranno sottratte. Il gioco finirà, il gioco non finirà mai. A contraddizione segue contraddizione, le regole di funzionamento dei giochi vengono infrante, e poi stravolte di nuovo. Non sei qui per vincere. In The Stanley Parable il gioco sei tu.

Cosa c'è di nuovo?

Tutto ciò che si trovava nell'originale Stanley Parable è qui, conservato così com'era nel 2013. Ma The Stanley Parable: Ultra Deluxe espande enormemente il mondo del gioco originale con nuovi contenuti, nuove scelte e nuovi segreti da scoprire. Il labirinto è diventato più grande.

Inoltre, il gioco è stato migliorato visivamente per stare al passo con le tecnologie moderne pur mantenendo fedelmente il tono dell'originale. Sono state anche aggiunte funzioni di accessibilità, tra cui la localizzazione dei testi interni al gioco, le opzioni per daltonici e le avvertenze relative ai contenuti.

E, anche questa volta, l'impeccabile contributo vocale di Kevan Brighting ti accompagnerà tutto lungo il percorso.

In The Stanley Parable: Ultra Deluxe tutto ciò che ricordi è stato ricreato, eppure in un certo senso è diverso. Siamo già stati qui, o no? Stanley è ancora lo stesso di prima? O ad essere cambiato sei tu?