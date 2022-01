Killer Instinct: un nuovo gioco della serie in sviluppo con Bandai Namco?

Un nuovo Killer Instinct potrebbe essere in sviluppo per Xbox Series X|S, affidato in maniera piuttosto insospettabile a Bandai Namco, secondo una voce di corridoio riportata da Windows Central.

Il futuro di Killer Instinct resta un mistero: nonostante l'ottimo capitolo uscito nella generazione Xbox One, supportato a lungo con varie stagioni progressive, Microsoft non ha ancora annunciato nulla al riguardo, dunque al momento possiamo affidarci solo a rumor.

L'articolo di Jez Corden su Windows Central è in verità una sorta di panoramica su notizie effettive e voci di corridoio che circondano la serie, ma emergono comunque dei dettagli interessanti e anche inediti, sotto certi aspetti.

Corden sostiene di aver ricevuto notizia che uno dei team specializzati in picchiaduro all'interno di Bandai Namco potrebbe essere coinvolto nello sviluppo di un Killer Instinct next gen per Xbox Series X|S e PC, forse in collaborazione con un team di Xbox Game Studios o con un altro esterno. D'altra parte, Microsoft aveva già riferito in precedenza di volere un nuovo Killer Instinct ma di non avere un team disponibile per poterci lavorare, considerando che non ci sono specialisti in picchiaduro tra i first party Xbox.

Il marchio appartiene ovviamente a Rare, ma lo studio britannico è impegnato su altro e comunque ha lasciato il genere in questione da molti anni a questa parte. D'altra parte, anche il capitolo precedente è stato affidato a team esterni, con una staffetta tra Double Helix e Iron Galaxy che si è rivelata anche molto proficua, visti i risultati ottenuti. Restiamo dunque in attesa di eventuali sviluppi sulla questione, considerando che Killer Instinct sarebbe una pedina importante nella lineup di Microsoft, vista la scarsità di picchiaduro uno contro uno su Xbox.