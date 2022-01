Avatar: Reckoning annunciato: data di uscita e immagine del nuovo gioco mobile per iOS e Android

Avatar: Reckoning è un nuovo sparatutto MMO per dispositivi mobile sviluppato da Archosaur Games in collaborazione con Tencent, Lightstorm Entertainment di James Cameron e Disney. Il gioco si basa sul franchise cinematografico e sarà disponibile nel 2022 su iOS e Android.

Avatar Reckoning porta i giocatori in zone di Pandora che non sono state viste nei film. I giocatori conosceranno i clan Na'vi che stanno combattendo per proteggere le loro case dalle forze della RDA, che sono in cerca di risorse naturali. Il gioco è giocabile in solitaria o in multiplayer.

I giocatori creeranno un personaggio Avatar e prenderanno parte a missioni, che avranno una storia, in solitaria o con gli amici. Ci saranno modalità co-op e PvP che permetteranno di ottenere oggetti di varia natura per i propri personaggi. Avatar Reckoning è stato sviluppato utilizzando l'Unreal Engine 4 e promette "una grafica all'avanguardia". Nessun filmato di gameplay è stato rilasciato finora, possiamo solo vedere la seguente immagine.

Un panorama di Pandora di Avatar Reckoning

Per quanto riguarda la serie di film Avatar, il primo dei molteplici sequel previsti, Avatar 2, è programmato per l'uscita nelle sale a dicembre 2022. Avatar del 2009 è il film di maggior successo della storia, con 2,847 miliardi di dollari al box office globale. Era stato superato, temporaneamente, da Marvel's Avengers Endgame nel 2019, ma ha riottenuto la propria posizione grazie a una ripubblicazione in Cina.

Vi ricordiamo infine che sono in arrivo altri due giochi dedicati ad Avatar. Avatar: Frontiers of Pandora per PC e console, e Avatar: Pandora Rising, sempre per mobile.