PlayStation Store, le offerte migliori sui giochi PS5 e PS4 per la Settimana d'Oro

PlayStation Store rinnova le offerte sui giochi PS5 e PS4 grazie alla promozione della Settimana d'Oro, ovverosia l'iconica Golden Week giapponese: un'iniziativa che ha dato vita a sconti davvero interessanti anche sulle produzioni più recenti. Ebbene, quali sono gli affari da non perdere? Da Dying Light 2: Stay Human a Ghostwire: Tokyo, da WWE 2K22 a Shadow Warrior 3, chi era in attesa di una riduzione di prezzo per procedere all'acquisto di alcuni fra i titoli più attesi dell'anno è stato decisamente accontentato. Attenzione, però: le promozioni scadranno nel giro di pochi giorni!

Dying Light 2: Stay Human Dying Light 2: Stay Human, una sequenza di combattimento in prima persona Il nuovo capitolo dell'action in prima persona a base di zombie firmato Techland, Dying Light 2: Stay Human racconta una storia ambientata diversi anni dopo gli eventi dell'episodio originale, in un mondo ormai devastato dall'invasione dei non-morti, in cui i sopravvissuti vivono in città fortificate che si sviluppano in verticale per porre un argine all'assalto di queste aberranti creature. Al comando di un uomo dal passato misterioso, che tuttavia sembra possedere le abilità per cambiare il corso della storia, dovremo confrontarci non solo con queste insidiose minacce ma anche con la violenza delle fazioni che dominano i vari distretti della Città. Un mix di azione spettacolare e narrazione coinvolgente che fino al 10 maggio può essere vostro a 55,99€ anziché 69,99, dunque con uno sconto del 20%, davvero interessante considerando che il gioco è uscito a febbraio. Non siete ancora convinti dell'acquisto? Allora magari date un'occhiata alla nostra recensione di Dying Light 2: Stay Human.

Ghostwire: Tokyo Ghostwire: Tokyo, uno degli spiriti che dovremo affrontare nel gioco Ambientato in una Tokyo invasa dagli spiriti malvagi, Ghostwire: Tokyo ci mette nei panni di un ragazzo che torna in vita grazie all'intervento del fantasma di un indagatore dell'incubo, che gli dona anche i suoi poteri. Utilizzando le nuove capacità il personaggio dovrà contrastare le orde di spettri e liberare la città dalla loro ammorbante presenza, nell'ambito di un coinvolgente action in prima persona a base open world. Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una produzione recentissima, disponibile in offerta grazie alla Promozione della Settimana con uno sconto del 34%: fino al 12 maggio potete portarvelo a casa per 46,19€ anziché 69,99, dunque un gran bel risparmio. Ulteriori dettagli nella recensione di Ghostwire: Tokyo.

WWE 2K22 WWE 2K22, un incontro dalla modalità Showcase con Rey Mysterio L'episodio della rivoluzione per la serie 2K Games, WWE 2K22 migliora effettivamente la formula che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, consegnandoci un gameplay più immediato e divertente, sebbene ancora tutt'altro che perfetto, e la solita quantità di modalità più o meno corpose, fra cui uno Showcase dedicato alla carriera di Rey Mysterio. Non è la prima volta che il gioco è disponibile in offerta, ma lo sconto del 25% lo riporta al prezzo più basso di sempre: 52,49€ anziché 69,99 sia nella versione PS5 che nella versione PS4. I tempi sono comunque stretti, visto che la promozione terminerà il 10 maggio: decidete in fretta, magari dopo aver letto la nostra recensione di WWE 2K22.

Shadow Warrior 3 Shadow Warrior 3, una delle nuove armi in azione su di un nemico La serie di Flying Wild Hog si rinnova con un terzo episodio che prova a ritrovare le radici più frenetiche e immediate della serie, abbandonando dunque le sperimentazioni del precedente capitolo. Shadow Warrior 3 è esattamente questo: uno sparatutto scanzonato, pieno di combattimenti da affrontare grazie a uno spettacolare mix di armi e poteri speciali, con un protagonista con la battuta sempre pronta in stile Deadpool. Il risultato finale è meno brillante di quanto ci aspettassimo, la campagna dura poco e non colpisce particolarmente, come abbiamo scritto nella recensione di Shadow Warrior 3. Se tuttavia portate il franchise nel cuore ed eravate in attesa di uno sconto per completare la collezione, potete avere il gioco per 29,99€ anziché 49,99, risparmiando dunque il 40% sul prezzo ufficiale.