King Arthur: Knight's Tale, la recensione di un gioco di ruolo che ribalta la Materia di Bretagna

Ricordate la sigla italiana del vecchio anime dedicato a Re Artù? Stiamo parlando di Entaku no Kishi monogatari - Moero Āsā, meglio conosciuto dalle nostre parti come "La spada di King Arthur". Sicuramente se siete vecchi e sul viale del tramonto come noi, l'avrete incontrato nei vostri attacchi compulsivi di zapping televisivo, quando nella vostra infanzia giacevate abbandonati davanti a quella che al tempo consideravamo una scatola magica. "C'è un gran castello nella contea di Camelot, con mille e più scudieri al servizio di un grande Re, dal sangue blu... Re Artù... Tutti i cavalieri della Tavola Rotonda erano dei corrotti bastardi e assassini, che commettevano atrocità pa pa ra pa..." Non era così?

Così il cavaliere nero si ritrova a regnare su Camelot e su di una schiera di cavalieri riluttanti e un po' infiacchiti dagli eventi, che non si fidano per niente di chi un tempo li affrontava e uccideva sul campo di battaglia. Il nostro eroe suo malgrado deve scegliere: abbandonare la via del male, per diventare un regnante illuminato, dedito al bene e al sacro, capace di attirare alla sua corte tutti i cavalieri della Tavola Rotonda dispersi? Oppure rimanere il malvagio di sempre, compiendo atti disdicevoli e avallando ogni possibile nefandezza, così da attirare tutti i guerrieri e i maghi più malvagi e corrotti?

Il problema è che Artù, il nobile, saggio, generoso Re Artù, è rinato come una creatura oscura che minaccia Camelot e il mondo tutto, per motivi che vengono spiegati durante il gioco, e la Dama del Lago ha la brillante idea di usare proprio Sir Mordred per fermarlo, riportando in vita anche lui.

Sviluppato da NeoCore Games, gli stessi di Warhammer 40,000: Inquisitor - Prophecy e della serie The Incredible Adventures of Van Helsing , King Arthur: Knight's Tale racconta la storia di Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda a modo suo, ribaltando completamente la situazione: Artù e il suo acerrimo nemico Sir Mordred finiscono per eliminarsi a vicenda sul campo di battaglia.

Esplorare il Regno di Camelot

Le battagli si svolgono a turni

NeoCore Games sa padroneggiare bene la Materia di Bretagna. Del resto vanta nel suo portfolio una miniserie dedicata al figlio di Uther Pendragon, realizzata per Paradox Interactive tra il 2009 e il 2012. Evidentemente a qualcuno del team di sviluppo deve essere venuta voglia di riprendere il soggetto per svilupparlo in una direzione completamente differente, realizzando un gioco di ruolo strategico con combattimenti a turni dalla componente narrativa molto forte, in cui spesso siamo chiamati a compiere delle scelte morali per indirizzare il regno di Mordred. L'avventura inizia in una cella, con Sir Mordred che non ha ancora ben chiara la situazione. Il primo obiettivo è fuggire, usufruendo dell'aiuto di un altro cavaliere fatto prigioniero, Sir Kay.

Presto scopriamo di trovarci nelle segrete di Camelot e che l'intero regno è stato invaso da un male ancora senza nome, tanto che il castello stesso è nelle mani di un cavaliere in disgrazia corrotto dall'oscurità. Questa prima fase è utile per comprendere il funzionamento del gioco, quantomeno durante le missioni.

L'azione è inquadrata dall'alto e l'esplorazione è condotta o usando il mouse, dando quindi la direzione al party cliccando con il cursore sulla mappa, o usando la tastiera.

King Arthur: Knight's Tale

Il sistema scelto è indifferente, anche perché le cose da fare durante le peregrinazioni per foreste, cimiteri, villaggi, dungeon, castelli e ogni altro luogo iconico della Bretagna vi possa venire in mente, non sono moltissime: si può parlare con i pochi personaggi che si incontrano, tramite un sistema di dialogo a scelta multipla; si può raccogliere bottino dai vari contenitori, siano essi dei forzieri riccamente ornati o dei cadaveri di qualche malcapitato; si possono recuperare le forze riposandosi ai falò o pregando agli altari sacri; e si può combattere, quando si incontrano dei nemici.

In generale il gioco è diviso in mappe mediamente piccole, che vanno esplorate in lungo e in largo per recuperare oggetti, scovare magari qualche obiettivo secondario (che si svolge sempre sulla mappa stessa) e per raggiungere gli obiettivi principali, ben indicati dai classici segnaposto.

L'atmosfera è ottima

Da notare che gli oggetti che si trovano durante le missioni, ossia delle rune per armi e corazze, dei manufatti, delle pozioni e delle magie, possono essere assegnati ai personaggi soltanto dopo che la missione si è conclusa. Quindi niente gestione dell'inventario in itinere. Questo da una parte elimina tutta la microgestione dello stesso, che viene spostata nella sezione gestionale di cui parleremo più avanti, ma dall'altra consente di concentrarsi maggiormente sulle tattiche da usare in combattimento, costringendo a una maggiore oculatezza nell'uso dei consumabili.