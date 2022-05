Thor: Love and Thunder, prima foto ufficiale per Natalie Portman nei panni di Thor

Thor: Love and Thunder, Natalie Portman e Chris Hemsworth

Arriva da Empire la prima foto ufficiale di Natalie Portman nei panni di Thor in Thor: Love and Thunder, il nuovo capitolo della saga Marvel diretto da Taika Waititi dopo Thor: Ragnarok.

A qualche giorno dal primo trailer di Thor: Love and Thunder, il regista ha approfittato dell'occasione per rivelare alcuni dettagli sulla trama del film e sul ruolo di Jane Foster.

"Sono passati otto anni e Jane ha avuto un'altra vita, poi all'improvviso l'amore della tua vita torna in scena ed è vestita come te: si tratta di una situazione fuori di testa per Thor", ha detto Waititi per spiegare le dinamiche fra i due personaggi.

"Non sapevo che avremmo ripercorso questa storyline di Jane Foster finché non abbiamo cominciato a lavorare alla storia. La stavo scrivendo e a un tratto ho pensato che sarebbe stato fantastico riportare Jane nella saga."

"Non volevamo però che fosse lo stesso personaggio che se ne va in giro con la sua attrezzatura scientifica mentre Thor svolazza in giro e che rimane ad aspettarlo sulla Terra (...): sarebbe stato noioso. Abbiamo voluto quindi che facesse parte dell'avventura."