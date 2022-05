Classifica eShop, Nintendo Switch Sports primo davanti a Kirby e la Terra Perduta

Nintendo Switch Sports ha debuttato in prima posizione nella classifica eShop dei giochi per Switch, superando Kirby e la Terra Perduta: un ottimo esordio per il nuovo titolo sportivo di Nintendo.

Nintendo Switch Sports Kirby e la Terra Perduta Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Leggende Pokémon: Arceus Star Wars: The Force Unleashed Scott Pilgrim vs. The World: The Game Animal Crossing: New Horizons LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Super Smash Bros. Ultimate

Primo in classifica anche in Giappone, Nintendo Switch Sports punta come sappiamo a bissare il successo del blockbuster Wii Sports, anche se per il momento i numeri totalizzati dal gioco risultano sostanzialmente inferiori a quelli di Wii Sports Resort.

Nella recensione di Nintendo Switch Sports abbiamo tessuto le lodi di questo pacchetto, che riesce a divertire soprattutto in compagnia e che punta a un supporto post-lancio piuttosto robusto, che vedrà l'arrivo di ulteriori contenuti e discipline.

Per il resto, la top 10 evidenzia recuperi importanti da parte di titoli come Scott Pilgrim vs. The World: The Game (recensione), spinti dalle recenti promozioni sulla piattaforma digitale Nintendo.