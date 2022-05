Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha già incassato 121,7 milioni di dollari

Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha già totalizzato incassi per 121,7 milioni di dollari a livello internazionale, ancor prima dell'inizio del primo fine settimana nelle sale cinematografiche: un'ottima premessa per il film Marvel.

Come abbiamo riportato, le prevendite di Doctor Strange nel Multiverso della Follia sono state superiori a tutti i film del 2022, dunque ci sono ben pochi dubbi sul successo che la pellicola riscuoterà già nei prossimi giorni.

Nello specifico, questi primi numeri risultano essere solo il 12% inferiori rispetto a quelli registrati da Spider-Man: No Way Home (recensione) ma ben il 172% rispetto al primo Doctor Strange e il 197% rispetto a The Batman.

Nella nostra recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia abbiamo sottolineato le qualità del film diretto da Sam Raimi, capace di offrire un'esperienza diversa rispetto agli altri progetti Marvel anche dal punto di vista visivo.

Vedremo nelle prossime settimane quali saranno gli incassi e dunque lo stato di salute del Marvel Cinematic Universe, che con questo film porta avanti la cosiddetta Fase 4 in attesa di Thor: Love and Thunder.