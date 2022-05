Doctor Strange nel Multiverso della Follia, la recensione della nuova avventura Marvel

Merito anche di Sam Raimi, ovviamente, come vi spiegheremo in questa recensione di Doctor Strange nel Multiverso della Follia in cui siamo stati molto attenti a dosare spoiler e anticipazioni!

Ecco, quella è una serie che dovreste vedere prima di andare al cinema, altrimenti capireste la metà di quello che succede in circa due ore di pellicola: un azzardo, che intreccia il cinema col servizio in streaming Disney, ma che alla fine impreziosisce quello che è sicuramente uno dei migliori film Marvel che abbiamo visto in questi anni.

La buona notizia è che non serve né aver visto Spider-Man, né la serie TV incentrata su Loki e gli universi paralleli: per assurdo, serve a poco aver visto persino il primo Doctor Strange, dato che il nuovo film è più che altro il seguito di WandaVision .

Poco più di dieci anni fa, Iron Man si presentava al mondo sul grande schermo quando nessuno di noi poteva immaginare che Disney si sarebbe comprata la Marvel e avrebbe investito sul cosiddetto Marvel Cinematic Universe . Oggi, a distanza di oltre venti film e svariate serie televisive, siamo arrivati a parlare addirittura di Multiverso: un concetto che i Marvel Studios hanno cominciato a esplorare già da qualche tempo e che permette diverse scappatoie in termini di casting e storytelling. Nei fumetti, il Multiverso è praticamente una banalità, ma chi segue solo il cinema potrebbe averne sentito parlare solo in Spider-Man: No Way Home .

Il ritorno di Sam Raimi

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, una scena del film con Benedict Cumberbatch

Chissà se è un caso che proprio in questi giorni, esattamente vent'anni fa, proiettavano per la prima volta sui grandi schermi uno dei cinecomic più amati di tutti i tempi: Spider-Man. Lo dirigeva Sam Raimi, proprio lo stesso regista che aveva firmato la saga de La casa e che da lì a poco avrebbe girato prima l'eccellente Spider-Man 2, poi il criticatissimo Spider-Man 3, interrompendo la collaborazione con la Marvel per anni.

In realtà, tra il 2007 e il presente, Raimi al cinema ha fatto poco: giusto l'ottimo Drag Me to Hell e il mediocre Il grande e potente Oz, rivolgendosi più che altro al piccolo schermo con la sua serie Ash Vs. the Evil Dead e poco altro. Era dal 2013 che Sam Raimi non faceva più un film per il cinema e, quando Scott Derrickson - il regista del primo Doctor Strange - ha rinunciato a lavorare sul sequel per divergenze creative, l'occasione era troppo ghiotta: in fondo, il mega produttore Kevin Feige voleva che questo Doctor Strange 2 fosse un esperimento a tinte horror, ma serviva comunque un tocco di umorismo e leggerezza, una combinazione in cui Raimi è maestro.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Wanda in versione Scarlet Witch

E Raimi, credeteci, non ha perso il suo tocco. Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in questo senso, è uno dei film meno... Marvel, per così dire, che sia uscito con questa etichetta. È cupo e violento, disperato e spaventoso, con un umorismo appena accennato - ma talmente tanto delicato da sembrare quasi fuori posto - e un livello d'introspezione che solo un maestro dei tempi e del montaggio sarebbe riuscito a garantire nonostante i personaggi e il contesto. E ciò non di meno, resta ancora un film non adatto a tutti, per quanto ci sembri abbastanza audace consigliarne la visione ai bambini: alcune scene sono effettivamente molto forti, che la violenza sia esplicita o soltanto suggerita fuori campo.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia è un film di Raimi. È anche la sua filmografia infilata in una pellicola Marvel Studios attraverso riferimenti, citazioni e suggestioni audiovisive, a cominciare dalla colonna sonora del suo compositore preferito, Danny Elfman. Se proprio volessimo fare un paragone, la nuova avventura del Dottor Strange è più vicina a L'armata delle tenebre che a uno spin-off degli Avengers.