Xbox Series S griffate LEGO Star Wars in palio per celebrare lo Star Wars Day 2022

Dodici esclusive Xbox Series S griffate LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker sono state messe in palio da Microsoft per celebrare lo Star Wars Day 2022, nell'ambito di un concorso che si concluderà alla fine del mese.

Impreziosite da colorazioni inedite e dalle serigrafie con i personaggi di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, protagonista del lancio migliore di sempre per un gioco LEGO, le console in questione non possono essere acquistate, bensì solo vinte.

In che modo? Semplicemente seguendo il profilo ufficiale di Xbox su Twitter, effettuando un retweet di questo post e aggiungendo gli hashtag #LEGOStarWarsXboxSweepstakes e #Maythe4th. Facile, no?

Xbox Series S griffate LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker

Allora magari prendetevi qualche secondo e provateci anche voi: potreste vincere una Xbox Series S con il design ispirato ai vari BB-8, Boba Fett, Chewbacca, Darth Maul, Darth Vader, Finn, Kylo Ren, Luke Skywalker, R2-D2, Rey, Stormtrooper e Yoda.

La cosa interessante è che, stando alle regole del concorso, pare che anche l'Italia rientri fra i paesi validi per partecipare all'iniziativa. Solitamente i concorsi a premi sono limitati agli utenti residenti negli Stati Uniti, ma non in questo caso.