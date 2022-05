Xbox: il gioco esclusivo Project Belfry di Stoic Studio sembra "molto bello", per Jez Corden

Jez Corden, noto giornalista e insider, ha detto la propria su Project Belfry, l'esclusiva Xbox che si dice sia in sviluppo presso Stoic Studios. Secondo Corden, potrebbe essere un gran bel gioco.

Più precisamente, tramite Twitter, Corden ha scritto: "Hmm, ho recentemente scoperto un po' di cose riguardo all'esclusiva Xbox di Stoic, Project Belfry, che hanno fatto salire il mio interesse per il gioco di un bel po'. Potrebbe essere un gran bel gioco."

Ricordiamo che Stoic Studio è il team creatore di The Banner Saga, una trilogia che fonde graphic novel con continue scelte narrative e combattimenti strategici a turni, con meccaniche da gioco di ruolo e di sopravvivenza. Il tutto è inoltre impreziosito con una grafica cartoon di qualità.

Secondo quanto detto in passato, Project Belfry sarebbe invece un gioco d'azione a scorrimento, sulla falsariga dei giochi di VanillaWare (pensate a Dragon's Crown). Ovviamente si tratta sempre di voci. Corden afferma che potrebbe rivelare qualcosa di più sul gioco in un futuro podcast Xbox Two.

In attesa di novità, vi ricordiamo anche che vi sarà un evento Xbox & Bethesda, durante il quale quasi ogni studio Microsoft presenterà qualcosa all'evento, per un rumor. Ci sarà spazio anche per Project Belfry e Stoic Studio?