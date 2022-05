Xbox & Bethesda Games Showcase, la durata dell'evento non è ancora stata decisa

La durata dell'Xbox & Bethesda Games Showcase non è ancora stata decisa, sebbene si siano diffuse voci sul fatto che si tratterà di un evento da 90 minuti: lo ha rivelato Aaron Greenberg su Twitter.

Atteso per il 12 giugno, l'Xbox & Bethesda Games Showcase vedrà la presentazione dei nuovi giochi in arrivo sulle piattaforme Microsoft e le aspettative sono davvero alte, considerate le tante acquisizioni effettuate dalla casa di Redmond.

Proprio per questo sapere che lo showcase sarebbe durato "solo" novanta minuti ha fatto un po' storcere il naso a chi si aspettava un minutaggio maggiore, in linea con la quantità di team di sviluppo e di progetti in cantiere.

"Non abbiamo ancora una durata ufficiale per lo show", ha scritto Greenberg, aggiungendo che "sì, tipicamente ci avviciniamo ai novanta minuti. Vi aggiorneremo man mano che l'evento si avvicinerà."

Dunque l'Xbox & Bethesda Games Showcase potrebbe effettivamente durare 90 minuti, anche se tale valore è quello tipico delle conferenze Microsoft prima delle acquisizioni. Staremo a vedere.